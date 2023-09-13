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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوضع صعب.. تعليق صادم من مرشح لانتخابات الزمالك

صدى البلد

أكد هاني شكري، المرشح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك على العضوية ضمن قائمة حسين لبيب، أن الوضع داخل النادي صعب في الفترة الراهنة، معتبرًا أن القائمة الموحدة تصب في مصلحة النادي.


وقال شكري، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «الوضع داخل الزمالك صعب وهذه نتيجة تراكم 10 سنوات من إدارة غير رشيدة وهذا ما أوصلنا للمرحلة التي نحن فيها».

هاني شكري: الوضع داخل الزمالك صعب.. والقائمة الموحدة تصب في مصلحة النادي

وأضاف: «نحن نعلم ماذا نفعل ودارسنا الموقف جيدًا لنتحرك على أساسه إذا نجحنا، ولو لم ننجح سنقدم ما توصلنا إليه للإدارة المنتخبة».

وحول حظوظه في الانتخابات، قال شكري: «في الانتخابات الماضية كان الناس ترى حظوظي كبيرة ولكن ما حدث يوم الانتخابات كانت مهزلة بكل المقاييس».

وأضاف: «بالنسبة لنجاحي في هذه الانتخابات لا يوجد شيء مؤكد».

وحول رأيه في انضمام أحمد سليمان إلى قائمة حسين لبيب، قال شكري: «علاقتي مع أحمد سليمان علاقة ممتدة وهو رجل محب لنادي الزمالك، وعبد الله جورج عمل جلسة بين أحمد سليمان وحسين لبيب».

وأضاف: «الحقيقة كل أبناء الزمالك محترمون، والقائمة الموحدة تصب في مصلحة الزمالك ومن هم خارج القائمة ليسوا أقل مننا».

وحول الوضع الحالي للنادي وأزمته المالية، قال شكري: «أنا على علم أن هناك رجال أعمال وخلال الأسبوع المقبل بمبالغ كبيرة جدًا ورفضوا الإعلان عن أسمائهم»

وأكد شكري في ختام حديثه أن الزمالك لم يمر بمرحلة بأصعب من هذه المرحلة.

الزمالك ادارة الزمالك حسين لبيب هاني شكري هاني حتحوت

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