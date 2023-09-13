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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الصبر على البلاء احرص عليه في جوف الليل

صدى البلد

الله دائما يحب العبد الشاكر دائما لأنعمه الحامد في السراء والضراء والراضي بكل أمور، فربنا عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكل ما كان المسلم مؤمنا بقضاء الله وقدره كلما كان ثوبه أعظم قال تعالى (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).

دعاء الصبر على البلاء اللهم يا صبور صبرني على ما بليتني وامتحنتني يا أرحم الراحمين، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم.

دعاء الصبر على البلاء اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء.

دعاء الصبر على البلاء منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم أني أنتظر فرجك، وأرقب لطفك، صل على محمد وآل محمد والطف بي ولاتكلني إلى نفسي، ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ياجبار السموات والأرض.

دعاء الصبر على البلاء يقال فيه

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك
اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها إن ربي لى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم
اللهم يا صبور صبرني على ما بليتني وامتحنتني، يا أرحم الراحمين، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك وجميع سخطك. 
ربي لاتكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، واغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد
لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله. ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير
دعاء الصبر على الفراق 
دعاء الصبر على الفراق هو من الأمور الصعبة على نفس الإنسان موت شخص عزيز عليه فألم الفراق صعب والحياة الدنيا دار ابتلاءات واختبار، وذكر ربنا عز وجل ذلك في القرآن الكريم قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

وكما يقال دعاء الصبر على الفراق :
إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ربي لاتكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وإنصرنا علي القوم الكافرين”. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 
دعاء الصبر على الفراق اللهم اني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك،
دعاء الصبر على الفراق أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرىن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.« اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك
اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر».
اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا».

 

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