عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط القومي: الاستعداد للإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية بالتعاون مع الأوبك

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 عُقد بمعهد التخطيط القومي اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات المشاركة في إعداد الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية، والتي ضمت كلا من المعهد العربي للتخطيط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)؛ وذلك في إطار التعاون المشترك بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.

 
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن الاجتماع استهدف استعراض الموقف الحالي للإصدار السابع لتقرير التنمية العربية والذي جاء تحت عنوان (تغير المناخ والتنمية المستدامة)، والمقرر إطلاقه مطلع نوفمبر القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

معهد التخطيط القومي يختتم برنامجًا تدريبيًا حول إدارة وتحليل البيانات

معهد التخطيط القومي يوثق الإنتاج العلمي والفكري لرواده بالمكتبة الرقمية


وتابع العربي أن الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية يعد فرصة فريدة للباحثين وواضعي السياسات، ومتخذي القرار في دول المنطقة العربية، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما أنه يكتسب أهمية خاصة لتزامن توقيت صدوره مع اقتراب المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية COP28، والذي سيتضمن جلسة خاصة لعرض التقرير.


وفي سياق متصل صرح الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت بأن تقرير التنمية العربية يعد نموذجًا للعمل البحثي العربي المشترك،  مؤكدًا على أهمية هذا الإصدار الذي يتناول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، حيث تعد أحد أبرز القضايا التي شغلت - ولا تزال – محور الاهتمام العالمي، ولها تداعيات كبيرة على التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا.


وأعرب السيد جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن سعادته بالتعاون مع المؤسسات العربية المساهمة في إصدار تقرير عربي مشترك، خاصة أنه يتناول قضية هامة تستحوذ على الاهتمام العالمي، وهي قضية التغير المناخي، وصرح اللوغاني بأن الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية سيحتل اهتماماً كبيراً، وذلك بعرضه ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة بدولة قطر في ديسمبر القادم.


وخلص اللقاء إلى اتفاق الجهات المشاركة في إعداد التقرير بشأن موضوع الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية 2024، وهو "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية"، والذي سيتناول قضية البيانات التي تعد مدخلًا أساسياً لمعالجة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تحظى باهتمام الدول العربية كافة.
 

مال واعمال معهد التخطيط القومي البحوث الاقتصادية منظمة أوابك اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام.. ويحدد المكان

موضوعات متعلقة

معهد التخطيط القومي يصدر تقريرا حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر أغسطس 2023

ترشيحاتنا

بالصور والفيديوهات| الفيضان يبتلع ربع مساحة درنة الليبية.. ومئات الجثث تحت الأنقاض

رغم تقديم مساعداتها.. طرد دنيا بطمة من المتضررين بالزالزال في مراكش| فيديو

للتصدير وخدمة صناعات محلية.. إقامة مجمع لإنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات مليار دولار

غضب شديد في إسرائيل بسبب الموافقة على نقل أسلحة أمريكية إلى السلطة الفلسطينية

من 16 إلى 20 سبتمبر.. صندوق الأمير كلاوس يقيم مختبره المتنقل في القاهرة

بـ150 ألف طن سنويا.. وزير البترول يبحث تنفيذ مشروعي إنتاج الميثانول والأمونيا الخضراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش كله Hضرار اعرف فوائده.. غبار الربيع يحميك من هذه الأمراض

رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

بعد تداول إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر.. أبرز أعراض المرض وطرق الوقاية

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ