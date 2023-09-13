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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: دعم مصر للمغرب وليبيا يعكس دورها التاريخي في مساندة الأشقاء

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس القبائل العربية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة وأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين لدولتي ليبيا والمغرب؛ يعكس الدور التاريخي لمصر بدعم الدول الأشقاء.

وأوضح حزب المؤتمر ، في بيان  له اليوم، أن مصر دائمًا تلتزم تجاه أشقائها من خلال تقديم الدعم لها في كافة الأزمات والمحن والكوارث، بالإضافة إلى أن هذه المساعدات تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء ودعمهم في مواجهة التحديات.

وأكد رئيس حزب المؤتمر ومؤسس القبائل العربية ، أن مصر تربطها علاقات طيبة وتاريخية مع ليبيا والقبائل الليبية، والمغرب، حظي باحترام من جانب البلدين؛ مما يجعل الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم أية مساعدات من شأنها دعم وتخفيف الأعباء عنهم في محنهم.

وأشار حزب المؤتمر ، إلى أن  القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا زلزال المغرب الذي راح ضحيتهم مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

وتوجه حزب المؤتمر بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب الليبي الشقيق، داعيه المولى- عز وجل- أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

حزب المؤتمر الربان عمر صميدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ليبيا المغرب

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