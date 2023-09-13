وصول جثمان الفنانة كاريمان مسجد مصطفى محمود| صور

وصل جثمان الفنانة الراحلة كاريمان، مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

تصدر خبر وفاة الفنانة كاريمان محركات البحث فى جوجل، وذلك بعد أن أعلن نجلها الوحيد رجل الأعمال شيرين من خلال منشور عبر موقع “فيسبوك”،عن وفاتها عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ورغم اعتزال الفنانة كريمان الفن وابتعادها الكامل عن الأضواء منذ سنوات طويلة، بعد أن ارتدت الحجاب، إلا أنها ما زالت عالقة فى أذهاننا من خلال أعمالها المميزة التى قدمتها منذ دخولها الفن.

قدمت الفنانة كاريمان بعض المسرحيات التى يشاهدها الجمهور ويستمتع بها حتى هذا الوقت، أبرزها: عمتي فتافيت السكر، وكناس في جاردن سيتي.

IMG_2340

IMG_2333

IMG_2307

IMG_2311

IMG_2309

IMG_2346

IMG_2345

IMG_2348