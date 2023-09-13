8 أعراض لالتهاب الجيوب الأنفية.. الصحة توضحها

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة فيما يتعلق بأعراض التهاب الجيوب الأنفية

وشددت الوزارة علي ضرورة استشارة الطبية حال ظهور أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد والتي تتمثل في التالي :-

اعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد

افرازات سميكة من الانف عادة ماتكون صفراء الي خضراء

ارتفاع درجة حرارة الجسم الس ٣٨ درجة

صعوبة أو عدم القدرة علي الشم

احتقان أو انسداد بالانف

ضغط الاذن او الاكتفاء

التعب والسعال

الم بالوجه

الصداع

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة "، أن مرضى الحساسية أو الربو هم أكثر الفئات التى قد يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان.

ونصحت الوزارة المواطنين بتجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة ، وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية ، مضيفاً بضرورة ارتداء نظارات شمسية، وتجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أى مضاعفات كاحتقان العينين ،تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.

كما نصحت المواطنين بالتعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين " سى" ، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.