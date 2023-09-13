عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 أعراض لالتهاب الجيوب الأنفية.. الصحة توضحها

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة فيما يتعلق بأعراض التهاب الجيوب الأنفية 

وشددت الوزارة علي ضرورة استشارة الطبية حال ظهور  أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد والتي تتمثل في التالي :-

اعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد 

 

  • افرازات  سميكة من الانف عادة ماتكون صفراء الي خضراء
  • ارتفاع درجة حرارة الجسم الس ٣٨ درجة
  • صعوبة أو عدم القدرة علي الشم
  • احتقان أو انسداد بالانف
  • ضغط الاذن او الاكتفاء
  • التعب والسعال
  • الم بالوجه
  • الصداع

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة "، أن مرضى الحساسية أو الربو هم أكثر الفئات التى قد يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان.

 

 

ونصحت الوزارة المواطنين بتجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة ، وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية ، مضيفاً بضرورة ارتداء نظارات شمسية، وتجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أى مضاعفات كاحتقان العينين ،تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.

 

 

كما نصحت المواطنين بالتعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين " سى" ، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

“دانيال” يعصف بشباب “الشريف”| دموع في بيوت بني سويف بعد فقدان 74 في ليبيا.. تفاصيل مأساوية

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

ياسمين فؤاد: عرض نتائج منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بالجناح المصري بـcop28 بالإمارات

رئيس فيفا: مصدوم بسبب ضحايا فيضانات ليبيا ومنهم لاعبي كرة القدم

هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح عمليتين جديدتين لتركيب صمامات القلب بتقنية «TAVI»

تحذير.. ضبط وتحريز قطرة شهيرة في الأسواق

على اليابان التوقف.. روسيا تعرب عن قلقها البالغ من تصريف مياه فوكوشيما

مجمع اللغة العربية يدرج كلمة "تِرِنْد" لمعجم الألفاظ والمعاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

مفأجاة.. حفل زفاف ينقذ سكان قرية كاملة من كارثة زلزال المغرب

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ