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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش استعدادات استضافة مهرجان الأسر الطلابية

مجلس عمداء جامعة
مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بتوجيه الشكر والتحية من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الجهد المبذول على كافة الأصعدة تجاه الطلاب بكافة الجامعات المصرية.

عقب ذلك، ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، استعداد الجامعة لعقد مهرجان الأسر الطلابية للجامعات المصرية في نسخته الثالثة والمقرر انعقاده خلال الفترة من 24-27/9/2023، والاستعدادات التي ستقوم بها الجامعة للمهرجان الرياضي ليخرج في أبهى صورة كما اعتادت جامعة كفر الشيخ على الظهور دائما بصورة مشرفة بين الجامعات المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية، موضحا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلبة في المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدي إلى تعميق الانتماء للوطن.

 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على متابعة أعمال وإجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، والتوجيه نحو توفير كافة سبل الراحة للطلاب، واستعدادات وجاهزية الكليات والمدن الجامعية ووحدات الجامعة المختلفة لاستقبال الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية للعام الجامعي 2023/2024م، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

 

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، بتشجيع ودعم البحوث والدراسات في المجالات التي تخدم الصناعة، وتنمية مهارات الباحثين في هذا المجال.
كما أكد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف إلى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشجيع الطلاب على المشاركة في هذه القوافل.

 

وفي ختام مجلس العمداء، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة والندوات التوعوية، بالإضافة إلى الأعمال التطوعية، والعمل على رعاية وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين.

أعضاء هيئة التدريس استقبال الطلاب استعدادات التعليم والطلاب الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم

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