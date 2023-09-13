نوليتو يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الإسباني نوليتو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

ونشر نوليتو بيانًا عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، مؤكدًا وضع حد لمسيرته الكروية، عن عمر يناهز الـ 36 عامًا.

وقل نوليتو في خطابه:"لن أنسى أبدًا كل الحب والتقدير الذي قدمته لي الجماهير دائمًا."

وتابع: "يشرفني أنني تمكنت من الاستمتاع بهذه الرياضة على أعلى مستوى."

وبدأ نوليتو مسيرته الكروية مع فريق برشلونة، ثم انتقل لـ بنفيكا وغرناطة وسيلتا فيجو، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، ومن ثم إشبيلية، مرورًا بـ سيلتا مرة أخرى، وأخيرًا فريق إيبيزا.