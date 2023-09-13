اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان



أفادت قناة العربية بوقوع هزة ارتدادية في ضواحي أمزميز بالمغرب حيث صدرت التعليمات من السلطات بالمملكة للسكان بضرورة إخلاء المكان.

وكان زلزال قوي ضرب المغرب حيث وصفت السلطات المغربية الزلزال بأنه "أقوى زلزال يضرب مراكش منذ أكثر من قرن".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن الزلزال قد يلحق أضرارًا جسيمة بالتراث الثقافي لمراكش.

ووصفت اليونسكو مراكش بأنها "مدينة ذات قيمة عالمية استثنائية". وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1985، إذ أوضحت بأنها ستقدم المساعدات التقنية للحكومة المغربية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمدينة.

