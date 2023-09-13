إنها مزحة.. ساوثجيت يندد بالانتقادات ضد هاري ماجواير

استنكر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، الانتقادات الموجهة إلى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، بخصوص أدائه في المباريات.

وسجل ماجواير هدفًا بالخطأ في مرمى إنجلترا أمام اسكتلندا، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ساوثجيت في تصريح بعد المباراة "إنها مزحة... لم أر في حياتي لاعبا يتعرض لهذه المعاملة".

وعانى ماجواير من تراجع واضح في مستواه على مدار شهور في الفترة الماضية، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر يونايتد وكذلك شارة قائد الفريق.

وكان ماجواير البالغ من العمر 30 عامًا، قريبًا من الانتقال لـ وست هام يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي.