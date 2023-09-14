استروكس وهيروين .. حبس 4 عاطلين لإتجارهم في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة البساتين، حبس ٤ عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة من كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.