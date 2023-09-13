تقارير: توخيل غير مُعجب بأسلوب دي ليخت في بايرن ميونخ

أكدت تقارير صحفية، أن توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ الألماني، لا يحب أسلوب لعب مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية نقلًا عن صحف ألمانية، فإن توخيل يعتقد أن دي ليخت يسيء استخدام التمريرات الجانبية طبقًا لأسلوبه، حيث أنه محبط من ذلك الأمر.

وأوضح التقرير أن توخيل غير مقتنع بقدرات دي ليخت، ويتهمه بالخوف من القيام بالمزيد من التمريرات العمودية على أرضية الملعب.

وذكرت الصحيفة أن دي ليخت يعتبر لتوخيل قلب الدفاع الثالث في تشكيلة بايرن خلف كيم مين جاي ودايو أوباميكانو، الذين يروقا للمدرب وأسلوبه.

وانضم دي ليخت لـ بايرن ميونخ العام الماضي قادمًا من يوفنتوس مقابل مبلغ يقارب 80 مليون يورو.