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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مفاجآت عن أرخص موبايل سامسونج

هاتف سامسونج القادم Galaxy
هاتف سامسونج القادم Galaxy A05s

كشفت تسريبات مفاجآت جديدة عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A05s والذي يعد أرخص هاتف من سامسونج هذا العام، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد حصوله على عدد من شهادات الاعتماد مثل FCC وSIRIM وTDRA. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج  Galaxy A05s سيحتوي على حواف سميكة تحيط بالشاشة، مع أزرار التحكم في مستوى الصوت والطاقة على الجانب الأيمن، مع مستشعر للبصمة في الجزء الخلفي، كما يتميز بثلاثة مستشعرات للكاميرا ووحدة فلاش LED.    

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A05s شاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.6 بوصة مع جودة عرض +HD، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، ونظام كاميرا مزدوجة في الخلف، الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. 

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy A05s على بطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB-C، ومكبر صوت، ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A05s بمعالج من نوع  Helio G85  من شركة ميديا تيك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية 64 و 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13. 

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