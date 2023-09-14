لو محتار.. أبل تنشر مقاطع فيديو للتفريق بين ميزات طرز iPhone 15

أعلنت شركة Apple “أبل” بعض مقاطع الفيديو من حدث "Wonderlust" الذي عقد أمس والذي كشفت فيه الشركة عن سلسلة هواتفها الجديدة من آيفون iPhone 15.

وبحسب موقع PhoneArena فإن الشركة نشرت عددا من مقاطع الفيديو التي يمكنها أن تساعد راغبي الشراء على تحديد الفروق الأساسية بين هواتف السلسلة والمقارنة بينهم.

ويأتي مقطع الفيديو الأول للمقارنة بين طرز iPhone 15 وiPhone 15 Pro، حيث أن هناك بعض الاختلافات الواضحة التي تأتي مع طرز Pro مثل هيكل التيتانيوم، ومعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17.

ويستعرض معرض الفيديو الثاني ميزات هواتف iPhone 15 Pro مع التركيز على التيتانيوم المستخدم في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ، والذي يجعله مما يجعله أخف وحدات iPhone Pro على الإطلاق.

يتحدث الفيديو الثالث عن بعض ميزات Pro السابقة القادمة إلى iPhone 15 وiPhone 15 Plus مثل Dynamic Island والكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل.