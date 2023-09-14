بالصور.. افتتاح فرع قضايا الدولة بالإسكندرية

افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، فرع قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية ثالث بالعطارين، والذي يختص بمباشرة القضايا المنظورة أمام محاكم غرب الإسكندرية.
حضر الافتتاح كل من نواب رئيس الهيئة:
المستشار رفعت محمد المحلاوي رئيس قطاع غرب الدلتا ثان.
*والمستشارة مرزوقة اسماعيل عبد السلام* رئيس قطاع غرب الدلتا أول
(عضوا المجلس الأعلى للهيئة)
*والمستشار عبد العال جرنة* رئيس إدارة التفتيش الفني.
*والمستشار محمد حسن* الأمين العام.
*والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي* نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.
والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:
*المستشار دكتور فوزي شادي*
*والمستشار دكتور محمود عرفات*
*والمستشار وليد عناني*
*والمستشار أحمد سعد* المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.
صرح بذلك المستشار سامح سيدنائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.