محمد صلاح جديد .. فرج عامر : رأفت خليل لاعب الأهلي أهم موهبة كروية

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة برأفت خليل لاعب الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : محمد صلاح جديد ، رإفت خليل لاعب المنتخب الاوليمبي والنادي الأهلي هو نجم مصر القادم في كرة القدم ( اهم موهبة كروية ) في الجيل الكروي القادم.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل صدام بين القلعة الحمراء والمنتخب الأوليمبي.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن المنتخب الأوليمبي أعلن عن ضمه لـ رأفت خليل ، حمزه علاء وأحمد نبيل كوكا نجوم الاهلي لمعسكر المنتخب المقبل.

واضاف أن هناك تواصل حاليا بين الأهلي والمنتخب الأوليمبي لبحث الأمر مشددا أن كوكا أبرز الأسماء التي ستؤثر غيابها عن الأهلي ,

وقال إن الأهلي تواصل مع جنوب إفريقيا بشأن بيرسي تاو حيث قرر الأهلي توفير طائرة خاصة لـ تاو لينضم للفريق قبل مباراة السوبر الإفريقي.