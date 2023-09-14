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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

“جوكر” هواتف سامسونج .. سعره على قد الإيد مع إمكانات جبارة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

يمثل الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف وكذلك إطلاق الكثير من الطرز والموديلات المختلفة ضغطا كبيرا على راغبي الشراء، خاصة ممن يستهدفون الحصول على هاتف جيد بإمكانات مميزة مع سعر مناسب.     

 

ويعد هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج الكوية الجنوبية وادا من هذه الهواتف المميزة التي تجمع بين المواصفات الكبيرة مثل شاشة عالية الجودة وكاميرا فائقة بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ذات سعة كبيرة 5000 مللى أمبير، مع معالج يقدم أداء قوي. 

     

وجاء Galaxy A13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.


ويقدم Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي Galaxy A13على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.

 

ويعمل Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 270 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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