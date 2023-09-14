بإطلالة جذابة .. كارولين عزمي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها أحدث ظهور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وخطفت كارولين انظار جمهورها بأطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الاسود و بنطلون مشجر ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.