عرض الخميس الجبار.. اشتري جهاز PlayStation 5 بـ 12 ألف جنيه

مع اقتراب انتهاء صيف 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على أحدث جهاز بلايستيشن PlayStation 5 في دولة الإمارات، ويالها من صفقة رابحة حيث يحتوي أنه أحدث جهاز من سوني ويضم سلسلة ألعاب رائعة.

فلحسن الحظ يقدم موقع Sharafdg الإماراتي خصم على جهاز بلايستيشن PlayStation 5 ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 1497 درهم إماراتي(أي ما يعادل 12 ألف و 700 جنيه مصري ).



مواصفات PlayStation 5 هي كالتالي:

• المعالج: ثماني النواة AMD Zen 2 بتردد 3.5GHz.

• المعالج الرسومي: بقوة 10.28 تيرافلوب ، 36 وحدة معالجة وتردد 2.23GHz (من شركة AMD ومبنى على معمارية RDNA 2)

• الذواكر العشوائية: 16 جيجابايت من نوع GDDR6.

• نطاق تردد الذاكرة: 448GB/s.

• التخزين: SSD بسعة 825 جيجابايت، بسرعة 5.5 جيجابت/الثانية.

• الوسائط: أقراص Blu-ray Ultra HD 4K، أقراص Blu-ray، أقراص DVD.

• الصوت: Dolby Atmos، DTS:X.

• الشبكات: Wi-Fi 6، Bluetooth 5.1.

• الإخراج: HDMI 2.1، منفذ USB-A 3.2 Gen 2، منفذ USB-C 3.2 Gen 2.

• الطاقة: 350 واط.

كما يتميز جهاز PlayStation 5 بالعديد من الميزات الجديدة، مثل:

• وحدة تخزين SSD عالية السرعة: تتيح هذه الوحدة تحميل الألعاب وفتحها بسرعة فائقة، مما يوفر تجربة لعب سلسة وأكثر استمتاعًا.

• دعم معدل التحديث المتغير (VRR): يساعد هذا الميزة على تقليل تقطع الشاشة وتحسين سلاسة الحركة في الألعاب.

• دعم وضع زمن الانتقال المنخفض التلقائي (ALLM): يساعد هذا الميزة على تقليل تأخير الإدخال في الألعاب.

• دعم تقنية Tempest 3D AudioTech: توفر هذه التقنية تجربة صوت ثلاثي الأبعاد غامرة.

• دعم ألعاب 4K HDR: يدعم جهاز PlayStation 5 ألعاب 4K بدقة 3840 × 2160 بكسل وتقنية HDR.

تم إطلاق جهاز PlayStation 5 في نوفمبر 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ ذلك الحين، حيث بيع منه أكثر من ملايين الوحدات في جميع أنحاء العالم.