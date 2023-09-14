عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الخميس الجبار.. اشتري جهاز PlayStation 5 بـ 12 ألف جنيه

عرض الخميس الجبار..اشتري
عرض الخميس الجبار..اشتري جهاز PlayStation 5 بـ 12 ألف جنيه ف

مع اقتراب انتهاء صيف 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على أحدث جهاز بلايستيشن PlayStation 5 في دولة الإمارات، ويالها من صفقة رابحة حيث يحتوي أنه أحدث جهاز من سوني ويضم سلسلة ألعاب رائعة.

فلحسن الحظ يقدم موقع Sharafdg الإماراتي خصم على جهاز بلايستيشن PlayStation 5  ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 1497 درهم إماراتي(أي ما يعادل 12 ألف و 700 جنيه مصري ).


مواصفات PlayStation 5 هي كالتالي:

 

• المعالج: ثماني النواة AMD Zen 2 بتردد 3.5GHz.

• المعالج الرسومي: بقوة 10.28 تيرافلوب ، 36 وحدة معالجة وتردد 2.23GHz (من شركة AMD ومبنى على معمارية RDNA 2)

• الذواكر العشوائية: 16 جيجابايت من نوع GDDR6.

• نطاق تردد الذاكرة: 448GB/s.

• التخزين: SSD بسعة 825 جيجابايت، بسرعة 5.5 جيجابت/الثانية.

• الوسائط: أقراص Blu-ray Ultra HD 4K، أقراص Blu-ray، أقراص DVD.

• الصوت: Dolby Atmos، DTS:X.

• الشبكات: Wi-Fi 6، Bluetooth 5.1.

• الإخراج: HDMI 2.1، منفذ USB-A 3.2 Gen 2، منفذ USB-C 3.2 Gen 2.

• الطاقة: 350 واط.

 

كما يتميز جهاز PlayStation 5 بالعديد من الميزات الجديدة، مثل:

 

• وحدة تخزين SSD عالية السرعة: تتيح هذه الوحدة تحميل الألعاب وفتحها بسرعة فائقة، مما يوفر تجربة لعب سلسة وأكثر استمتاعًا.

• دعم معدل التحديث المتغير (VRR): يساعد هذا الميزة على تقليل تقطع الشاشة وتحسين سلاسة الحركة في الألعاب.

• دعم وضع زمن الانتقال المنخفض التلقائي (ALLM): يساعد هذا الميزة على تقليل تأخير الإدخال في الألعاب.

• دعم تقنية Tempest 3D AudioTech: توفر هذه التقنية تجربة صوت ثلاثي الأبعاد غامرة.

• دعم ألعاب 4K HDR: يدعم جهاز PlayStation 5 ألعاب 4K بدقة 3840 × 2160 بكسل وتقنية HDR.

تم إطلاق جهاز PlayStation 5 في نوفمبر 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ ذلك الحين، حيث بيع منه أكثر من ملايين الوحدات في جميع أنحاء العالم.

ن PlayStation 5 سوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

وسط ترقب أهلاوي.. صن داونز يخطط لصفقة مفاجئة من الدوري المصري

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

موضوعات متعلقة

الآيفونات بترخص.. اشتري موبايل iPhone SE الاقتصادي بـ 4800 جنيه فقط

موبايل فخم من Realme وبكاميرا 200 ميجابكسل وسعره زهيد جدا

للغلابة فقط.. أفضل موبايل Nokia في مصر بسعر 3499 جنيها

للموظفين ومحدودي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج بمواصفات ممتازة

لو بطيء وبيفصل.. إزاي تسرع الـWi-Fi بتاعك

بميزات استثنائية .. اعرف الموعد الرسمي لإطلاق iOS 17

تقرير..أهم حدث في التاريخ من Apple..موبايلات iPhone 15 جبارة وساعات مثالية

بنفس السعر القديم.. آبل تكشف رسميا عن iPhone 15 Pro

ترشيحاتنا

البرلمان الليبي يعلن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة العاصفة دانيال في درنة

إصابات واقصاء فني.. لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان

وزيرة خارجية فرنسا: مصر وقفت بجانبنا العام الماضي عندما احتجنا إلى الغاز

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وزيرة خارجية فرنسا: نثمن إجراء الحوار الوطني فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ