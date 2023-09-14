ماجواير: أجيد التعامل مع الانتقادات.. وهذا سبب فشل انتقاله إلى وست هام

علق هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد على الانتقادات التي تعرض لها على مدار الفترة الماضية بسبب بعض أخطائه في الملعب.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة "إكس":" أستطيع التعامل مع الانتقادات، الأسابيع الأربعة الأولى كانت صعبة لأنها كانت مباراة واحدة في الأسبوع ولم يقم المدرب باختياري ولكن لدينا الكثير من المباريات المقبلة".

وأضاف؛"لم أبدأ أي مباراة في المباريات الأربع الأولى من الموسم، القصة تخطر في بالي، أريد أن ألعب كرة القدم".

وتابع:" عدم الانتقال إلى وست هام؟ نحن فقط لم نتوصل إلى اتفاق، مانشستر يونايتد سعيدًا ببقائي وكنت سعيدًا بالقتال من أجل مكاني"

وأختتم:" أنا متأكد من أنني سألعب الكثير من المباريات".