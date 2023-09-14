عمرو محب يشارك في اجتماعات الفيفا لتطوير كرة القدم بإنجلترا

يتواجد الدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية بالنادي الأهلي، في مدينة مانشستر الإنجليزية لحضور اجتماعات ورشة عمل الاتحاد الدولي "فيفا" لتطوير كرة القدم المقامة حالياً هناك لمناقشة عدد من الأبحاث التي يشارك فيها ممثل مصر بصفته مدير إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لكرة القدم للهواة، حيث تقام عدد من الاجتماعات لدراسة عدد من الأبحاث الخاصة بتطوير اللعبة.

كما يشارك في الاجتماعات عدد من المسئولين في الاتحاد الدولي للعبة عن كرة القدم للهواة على رأسهم البلجيكي ماكس دي فيلير مدير إدارة الهواة بـ"فيفا"، والاسباني خافيير سانشيز، الاكوادوريه كارينا باريجا، الهولندي بيت هوبرز والليتواني ريمونداس ستاتكيفيسيو.

ويضع الاتحاد الدولي كرة القدم للهواة في مقدمة الأولويات خلال الفترة الحالية للوقوف على كافة الأسباب التي تدفع بعض اللاعبين للابتعاد عن اللعبة نهائياً في عمر مبكر.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى استخلاص الأبحاث والدراسات التى تتسبب فى ترك عدد كبير من الناشئين والشباب نهائياً ومشاركة القليل فقط فى قطاع المحترفين.

وتقام الاجتماعات الحالية وسط اهتمام أوروبي كبير خاصة من مسؤولي الأندية هناك اللذين يتوافدون على مقر إقامة الاجتماعات بأحد الفنادق الموجودة بمحيط ملعب "أولد ترافود".

ويعمل الاتحاد الدولي على تحديد عدد كبير من الدراسات خلال الفترة المقبلة للوقوف على الأسباب التى تدفع عددا من اللاعبين فى البلدان الإفريقية لترك قطاع كبير من الممارسين حتى يتم الاستفادة من الطاقات المهدرة فى اللعبة.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من مشاركته في الاجتماعات التي عقدت على هامش النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت بالأرجنتين التي أقيمت قبل أشهر وشهدت اجتماعات مماثلة على مستوى كافة لجان الفيفا.

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