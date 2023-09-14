جوارديولا على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم 2023.
وضمت قائمة المرشحين 5 مدربين، على رأسهم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي.
وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:
– بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
– الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة
– لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا (نابولي سابقًا)
– الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر
– الإسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام (سيلتيك سابقًا)
وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي لـ “فيفا”، لاختيار مرشحهم المُفضل.