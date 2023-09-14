المغرب.. حقيقة تضرر سدود إقليم الحوز من الزلزال المدمر

أكدت وزارة التجهيز والماء، المغربية الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من سبتمبر الجاري لم يضر السدود بإقليم الحوز وخاصة سدود لالا تاكركوست ويعقوب المنصور وأبو العباس السبتي.

وجاء في البلاغ الذي توصلت به هسبريس أنه إثر تداول بعض الأخبار، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول تضرر السدود المذكورة، “

وفي بيان لها؛ دغت الوزارة المغربية جميع المواطنات والمواطنين بعدم تصديق مثل هذه الأخبار غير الصحيحة، مؤكدة أن السدود المذكورة توجد في حالة جيدة وتضطلع بوظائفها بشكل عادي”.

وأشارت الوزارة ذاتها إلى أنها قامت ابتداء من ليلة 8 سبتمبر بمراقبة جميع سدود المملكة، سواء التي توجد في طور الاستغلال أو تلك التي توجد قيد الإنجاز، فتبين أن هذه المنشآت المائية لم يلحقها أي ضرر نتيجة الزلزال.

كما يتم تتبع حالة جميع سدود المملكة بصفة مستمرة من طرف خلية التتبع على المستوى المركزي بالمديرية العامة لهندسة المياه، وكذا عبر فرق تقنية تابعة لوكالات الأحواض المائية، مدعمة بخبراء من مكاتب الدراسات.

وبعد أن ذكّرت بأنه إلى حد الآن لم يتم تسجيل أي خلل على مستوى أي سد عبر التراب الوطني، أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع المواطنات والمواطنين تحري الدقة والمصداقية في ما يتم تداوله من أخبار حول تداعيات الزلزال.