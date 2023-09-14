بعد منشور صادم | مانشستر يونايتد ينتقم لمدرب الفريق ضد هذا اللاعب

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، إبعاد لاعبه جادون سانشو عن التدريبات الجماعية للفريق، حتى إشعار آخر.

وكان سانشو قد خرج من قائمة الفريق في آخر مبارياته أمام أرسنال قبل فترة التوقف الدولي، بسبب عدم التزامه في التدريبات، بحسب ما صرح المدير الفني لـ “الشياطين الحمر”، الهولندي إريك تين هاج.

ونشر سانشو بيانًا عبر حساباته عبر موقعه الإلكتروني، كذب خلاله تصريحات مدربه، مؤكدًا التزامه مع الفريق، قبل أن يقوم بحذف ذلك البيان، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد النادي بأن سانشو سيتدرب بشكل فردي بعيدًا عن الفريق حتى اتخاذ قرار فيما يخص مشكلة “انضباطية” خاصة.

ورفض سانشو الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف إلى الدوري السعودي أو الدوري التركي.