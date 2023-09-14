إيقاف المران.. قرارات صارمة من كولر قبل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار كولر، المدير الفني للأهلي، بتخصيص فترة طويلة في تدريب أمس لركلات الترجيح استعداد للسوبر الإفريقي.



وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "كولر خصص فقرة طويلة عقب نهاية مران أمس للتدريب على ركلات الترجيح وانفرد ميشيل يانكون بحراس الأهلي وحرص إيقاف المران أكثر من مرة ".



يلتقي مساء غدٍ الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعول السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على كتيبة اللاعبين لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي وبلوغ منصة التتويج القاري.

فيما رفع منافس الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة راية التحدي فى مباراة كأس السوبر الإفريق.