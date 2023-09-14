تعليق ناري من مارسيل كولر على عمر موديست

نشر ماهر همام نجم الاهلي السابق تصريحات مارسيل كولر بشأن كبر سن الفرنسي موديست، مهاجم الفريق الجديد

و كتب ماهر همام عبر فيسبوك: مارسيل كولر يرد علي أحد الصحفيين عن عمر موديست 🗣

◽سعيد بإنضمام أنتوني ولا أفكر في عمره ما يهمني فقط هو الأداء✅

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رفض طلب الأهلي بقيد الفرنسي موديست، مهاجم الفريق الجديد، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة والمقرر إقامتها غدا، الجمعة.

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، في أحد فنادق مدينة الطائف.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الأمور الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.