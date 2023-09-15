برلمانى : توفير معسكرات للشعب الليبي بالمنطقة الغربية يؤكد موقف مصر الداعم وقت الأزمة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أهمية الموقف المصري المساند والداعم للشعب الليبي، بتوجيهات الرئيس السيسي، لمواجهة تداعيات الإعصار المدمر، وما خلفه من خسائر وتداعيات فادحة.

وأشاد النائب بقرار الرئيس السيسي، بشأن توفير معسكرات لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء الليبيين في المنطقة العسكرية الغربية.

ولفت محمد العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته بتوفير معسكرات للمواطنين الليبيين للذين فقدوا منازلهم وعددهم بالآلاف.

وقال نائب الصعيد: مصر ترتبط تاريخيا بأشقائها العرب بروابط الدين واللغة والدم، ومصر في لقب الأزمة الليبية للتخفيف عن أهلها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى انطلاق مصر والقوات المسلحة الباسلة منذ اللحظة الأولى لحدوث الكارثة، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي الشقيق، ومد يد العون والمساعدة للأشقاء، ومن جانب القوات المسلحة التي وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية، لنجدة الأشقاء الليبيين، والتخفيف من آلامهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة.

وتابع النائب محمد نشأت العمدة: مصر ستبقى عظيمة بقيادتها ودعمها لأشقائها ووقوفها معهم في كل المحن، تحت حكم قيادة وطنية مشرفة لمصر وعلى وعي تام بالتحديات.