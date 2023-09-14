رسميًا .. كايل ووكر يمدد عقده مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، اليوم الخميس، عن تمديد عقد لاعبه كايل ووكر حتى صيف 2026.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد ووكر مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن ووكر وقع على عقد يربطه بالنادي لموسمين إضافيين، بخلاف الموسم المتبقي في عقده السابق.

وكان بايرن ميونخ الألماني مهتمًا بالتعاقد مع ووكر في الميركاتو الصيفي المنقضي، لكن النادي الإنجليزي رفض رحيل لاعبه.

وانتقل ووكر إلى مانشستر سيتي صيف عام 2017 قادمًا من توتنهام هوتسبير، وقاد الفريق للتتويج ببطولات الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، في الموسم الماضي.