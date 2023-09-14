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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جديدة في الفضيحة الأخلاقية لثلاثي ريال مدريد

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد، بتهمة الكشف عن أسرار جن.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الحرس المدني اعتقل 3 من لاعبي فريق ريال مدريد كاستيا " الرديف" وريال مدريد C " الفريق الثالث"، بسبب نشرهم  بين زملائهم، فيديو مخل لفتاة قاصر.

وأوضح التقرير أن والد الضحية قدم شكوى ضد لاعبي ريال مدريد يوم 6 سبتمبر، لتتجه القوات الإسبانية صوب مركز تدريبات النادي صباح الخميس، وتقوم بإلقاء القبض على المتهمين.

وتابعت الشبكة أنه سيتم استكمال التحقيق مع عدم الكشف عن هوية المتهمين، مع وجود احتمالية لمشاركة لاعبين من الفريق الأول في الجريمة.

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