بسبب الفيديو الإباحي | بيان عاجل من ريال مدريد بشأن اتهام لاعبيه

نشر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا بخصوص القبض على 3 من لاعبيه بتهمة ارتكاب جريمة جنسية.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد، بتهمة الكشف عن أسرار جن.

وجاء في بيان النادي الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي، الآتي:"علم النادي أن لاعبًا من كاستيا وثلاثة لاعبين من ريال مدريد سي قد أدلوا بشهادتهم أمام الحرس المدني فيما يتعلق بشكوى بشأن النشر المزعوم لمقطع فيديو خاص بواسطة WhatsApp. "

وأضاف: «عندما يكون لدى النادي معرفة مفصلة بالحقائق، فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة».

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الحرس المدني اعتقل 3 من لاعبي فريق ريال مدريد كاستيا " الرديف" وريال مدريد C " الفريق الثالث"، بسبب نشرهم بين زملائهم، فيديو مخل لفتاة قاصر.

وأوضح التقرير أن والد الضحية قدم شكوى ضد لاعبي ريال مدريد يوم 6 سبتمبر، لتتجه القوات الإسبانية صوب مركز تدريبات النادي صباح الخميس، وتقوم بإلقاء القبض على المتهمين.

وتابعت الشبكة أنه سيتم استكمال التحقيق مع عدم الكشف عن هوية المتهمين، مع وجود احتمالية لمشاركة لاعبين من الفريق الأول في الجريمة.