موقف نيمار من المشاركة مع الهلال أمام الرياض في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، من المشاركة مع فريقه الجديد الهلال، أمام الرائد، في بطولة الدوري السعودي.

ويلعب الهلال أمام الرائد غدًا الجمعة، في الجولة السادسة لبطولة الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة “الرياضية" السعودية، فإن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لـ الهلال، أدرج نيمار في قائمة الفريق لمواجهة الرياض.

وستكون مباراة الرياض، الأولى لـ نيمار بقميص الهلال، بعد أن انضم له قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نيمار يعاني من الإصابة التي منعته من المشاركة مع الهلال أمام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.