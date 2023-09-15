نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهمة حيازة سلام ناري بشكل غير قانوني

وجهت إلى هانتر، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تهمة على المستوى الفدرالي بحيازة سلاح ناري في شكل غير قانوني.



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن نجل بايدن أدلى بتصريح كاذب عند شرائه سلاحًا ناريًا في 2018، حين نفى أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.



وكان هانتر اشترى مسدسًا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني من مشكلة تعاطي مخدرات.



وفي اتفاق تم التوصل إليه مع المدعي الخاص في القضية، ديفيد فايس، وافق نجل بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.



وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق المدعي على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن الإبن، برنامجًا تأهيليًا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.

