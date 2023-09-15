للغلابة ومحدودى الدخل.. أحدث 5 موبايلات بسعر أقل من 5000 جنيه

شهد عام 2023، إطلاق عدة هواتف ذكية جديدة، منها المدعومة بتقنية 5G ومنها الهواتف الاقتصادية والتي تتميز بإمكانيات شبة متوسطة وبسعر مناسب في متناول الجميع، لذلك قمنا بإعداد لكم دليل عن أحدث 5 هواتف ذكية في الأسواق بسعر أقل من 5000 جنيه.

أحدث 5 موبايلات أقل من 5000 جنيه

1. هاتف شاومي POCO M5S:

يعد هاتف شاومي POCO M5S، هو خيار رائع لأولئك الذين يريدون هاتفا ذكيا مليئا بالميزات وبسعر مناسب، يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G95، الذي يمكنه التعامل مع الألعاب والمهام المتعددة بسهولة، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت وما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

ويحتوي الهاتف الذكي على شاشة من نوع AMOLED بدقة FHD +، بقياس 6.43 بوصة، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، في الخلف، يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا رباعية تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف POCO M5S على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف في أقل من ساعة، ويحتوي الهاتف الذكي أيضا على تقنية NFC وباعث الأشعة تحت الحمراء ومكبرات صوت مزدوجة ومقبس صوت مقاس 3.5 ملميتر.

أفضل هواتف ذكية بسعر أقل من 5000 جنيه.. POCO M5S

أفضل هواتف ذكية بسعر أقل من 5000 جنيه

2. هاتف شاومي Redmi 12:

يتميز هاتف شاومي Redmi 12، بأنه يعمل بمعالج ميدياتك من نوع Helio G88، الذي يوفر أداءً سلسًا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويأتي هاتف Redmi 12 أيضا بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.79 بوصة وبدقة Full HD+ تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز و550 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

ولعشاق التصوير الفوتوغرافي، يوفر هاتف Redmi 12 إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا في الخلف، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Redmi 12 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، كما يأتي مزودا بتقنية NFC ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملميتر ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

أفضل هواتف ذكية بسعر أقل من 5000 جنيه.. Redmi 12

3. هاتف موتورولا Moto G14:

يعد هاتف Motorola Moto G14 خيارا رائعا لأولئك الذين يريدون هاتفا سريعا وبأسعار معقولة، يعمل Moto G14 بواسطة معالج Unisoc Tiger T616، الذي يوفر أداءً سلسًا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة وبدقة HD +، تتميز بنوتش يحمل كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. يوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Motorola Moto G14 بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وتشمل الميزات الأخرى مقبس صوت 3.5 ملميتر وراديو FM.

Motorola Moto G14

4. هاتف ريلمي Realme C51:

يعد هاتف ريلمي Realme C51 أيضا خيارا جيدا للفئة السعرية، فهو يعمل بمعالج Unisoc Tiger T612، والذي يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت للحصول على أداء سلس.

ويحتوي الجهاز على شاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة وبدقة HD+، تدعم معدل تحديث 90 هرتز لتجربة مشاهدة رائعة، كما يأتي مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 0.8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا السيلفي عبارة عن مستشعر بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C51 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير يمكن شحنها بسرعة باستخدام الشاحن السريع بقوة 33 وات، كما أن لديها ماسح ضوئي لبصمات الأصابع للأمان ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر.

Realme C51

5. هاتف CUBOT NOTE 50:

يعد Cubot Note 50 هاتف ذكي يقدم قيمة كبيرة مقارنة بفئته السعرية، فهو يعمل بمعالج Unisoc Tiger T606، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.56 بوصة وبدقة HD + وشاشة تحتوي على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، مع كاميرا خلفية عبارة عن إعداد مزدوج، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي مع بطارية Cubot Note 50، تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة ويمكن شحنها بسرعة بشاحن 18 وات، ويحتوي الهاتف أيضًا على بعض الميزات الإضافية، مثل تقنية NFC، وباعث الأشعة تحت الحمراء، ومكبرات صوت مزدوجة، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.