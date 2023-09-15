افهم واسمع.. ندوة لدعم السيدات والفتيات نفسيا والتوعية بمخاطر الإحباط والتنمر

نظمت "مؤسسة فاهم للدعم النفسي"، أول مؤسسة أهلية رائدة في مصر والوطن العربي تهدف إلى زيادة الوعي النفسي للطفل والأسرة العربية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة تحت شعار "افهم.. اسمع.. اتكلم"، في قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، للتوعية بالأسباب المؤدية إلى التخلص من الحياة، وكيفية تجنبها والوقاية منها، وحماية الفتيات والسيدات من مخاطر الإحباط والاكتئاب والتنمر.

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من رائدات المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والواعظات والسيدات المؤثرات بمحافظة البحيرة. وتأتي الندوة في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين "مؤسسة فاهم" والمجلس القومي للمرأة، والحرص المشترك على التوعية بأهمية الصحة النفسية وتحذير المجتمع من مخاطر المرض النفسي، وتوفير الوقاية المبكرة للأطفال والشباب والفتيات من الأفكار والمشاعر السلبية، ودعم الأسر نحو التعامل النفسي الأمثل والإيجابي مع الأبناء.

من جانبها، عبرّت السفيرة نبيلة مكرم، مؤسِسة ورئيس مجلس أمناء "مؤسسة فاهم"، عن سعادتها بالمشاركة في الندوة التوعوية الهامة، وشددت على أهمية مواجهة المشكلات بشفافية وصراحة، وعدم اللجوء للهروب من الواقع ومحاولة إخفاء الحقائق، موضحة أن بداية الحل يكمن في التوعية لكي تؤدي إلى الاعتراف والمواجهة وطلب المساعدة داخل الأسرة نفسها، وضرورة بناء علاقات أسرية قائمة على التفاهم والصداقة والوضوح بين الآباء والأبناء، مؤكدة أهمية دور الأم على وجه التحديد في احتواء الأطفال والفتيات والشباب ومساعدتهم على تجاوز الأزمات.



وأشارت نبيلة مكرم، خلال كلمتها، إلى أن المرض النفسي مثل بقية الأمراض العضوية، وليس عقابًا من الله ولا نقصًا في الإيمان، ولكن له أسباب عضوية تؤدي إلى الشعور بالإحباط أو الاكتئاب، وأسباب اجتماعية مثل التعرض للتنمر، لافتة إلى أن بعض الأشخاص من فئات عمرية مختلفة يقدمون على تناول "حبة الغلة" بسبب تعرضهم لضغوطات وأزمات نفسية شديدة، سواء أسرية أو تعليمية أو مالية، وبالتالي يحاولون الهرب منها عن طريق التخلص من حياتهم.



ونبهت السفيرة نبيلة مكرم بأهمية التعاون والتشارك بين كافة مؤسسات وقوى المجتمع، وفي مقدمتها الأسرة، بهدف تقديم كافة أشكال الدعم النفسي لمن يعانون من ضغوطات أو أزمات نفسية، ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمات، وعدم التعامل مع المرض النفسي باعتباره وصمة عار، ولكن التعامل معه من منطلق أنه مرض مثل بقية الأمراض، يحتاج إلى فهم وتشخيص واحتواء وعلاج.



وقال الدكتور طارق ملوخية، أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن اهتمام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالدعم النفسي كان بمثابة الحلم في أوقات سابقة، والآن تحقق هذا الحلم، مشيدًا بالدور الريادي "لمؤسسة فاهم" في التوعية بالمرض النفسي، وأوضح أن "حبة الغلة" مجرد وسيلة من وسائل الانتحار، ولكنها ليست المشكلة نفسها.



وأضاف: "هناك 800 ألف شخص حول العالم يتخلصون من حياتهم سنويًا، بينهم 5 آلاف حالة داخل مصر، وعشرة أضعاف هذا العدد يقدمون على محاولات فاشلة"، مشيرًا إلى أن الاكتئاب يمثل 70% من الأسباب، وهناك 30% أخرى تتعلق بأسباب مختلفة، داعيا الأسر إلى ضرورة التنبه إلى الخطاب السلبي لبعض الأبناء ومساعدتهم على تجاوز الأزمات وإبعادهم عن تناول الوسائل المؤدية للانتحار، خاصة الأطفال والشباب الذين يعانون من اكتئاب أو يتعاملون مع الأمور باندفاع.

