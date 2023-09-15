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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عصابة مسلحة سرقت أموالا من مندوب شحن بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من مندوب شحن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بشأن شكوى من مسئولى أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكترونى مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقرر بأنه عقب تحصيله مبلغ مالى لتوريده بمقر الشركة بالمكتب محل البلاغ، فوجئ بقيام 3 أشخاص وبحوزتهم "سلاح نارى وسلاح أبيض" بالإستيلاء منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص أحدهم مندوب بذات الشركة لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم فرد خرطوش - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - سلاح أبيض "سكين" -  هاتفين محمول "خاصين بالمجنى عليه".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بمواعيد توريد المبالغ المالية بشركة التوريد محل البلاغ ، إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين ، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها ، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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