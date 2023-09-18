عواصف وسيول تضرب المغرب .. مأساة حيّة تضاعف صدمة الزلزال | شاهد

لم يهدأ المغرب من أثر الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة السبت الماضي، الذي سمّي بأعنف زلزال قضى على 3 آلاف شخص، لتمتد الصدمة إلى مأساة جديدة من أمطار غزيرة وسيول جارفة، وعاصفة قوية تدمر ما تبقى من المغرب.





شهدت مدينة ميدلت جنوب شرق المغرب سيولًا هائلة تجرف كل ما يقف امامها، اخذت السيارات في الشوارع واقتلعت الاشجار من جذورها، وأوضحت الأرصاد الجوية أن المغرب تأثر بكتلة هوائية باردة في الأجواء العليا، أدت إلى تكوّن سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية وأمطار شديدة.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 مليمترا في الراشيدية، و12 مليمترا في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 مليمترا في تازة، و5 مليمترات في وجدة، و2 مليمتر في بوعرفة، إذ رافقت هذه الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق المغرب.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.