عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إحراق 10 سيارات تسلا موديل Y بواسطة مجهولين في ألمانيا| فيديو

احراق 10 سيارات تسلا
احراق 10 سيارات تسلا موديل Y بواسطة مجهولين في ألمانيا

دَمَّرَ حريق، اندلع في ساحة انتظار السيارات في منطقة فيشنهايم، في فرانكفورت، بألمانيا، 10 سيارات كهربائية من طراز تسلا موديل Y ، وألحق أضرارًا بـ5  أخرى، في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما يبدو أنه عمل من أعمال المقاومة الاجتماعية، من مجموعة مجهولة، ترى الشركة الأمريكية أنها أحد "أبرز أعدائها"، بحسب وسائل إعلام محلية.

احراق 10 سيارات تسلا موديل Y بواسطة مجهولين في ألمانيا

وقالت إدارة الإطفاء في فرانكفورت: إن مركز التحكم المركزي التابع لها تلقى مكالمة في حوالي الساعة 3:20 صباحًا يوم الثلاثاء تفيد باندلاع حريق في منطقة وقوف السيارات في شارع  Waechtersbacher، وامتد الحريق إلى عدة سيارات قبل وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، الذين جاءوا مزودين بحماية خاصة للجهاز التنفسي و5 سيارات إطفاء لدعم عملهم، وتم إغلاق خط السكة الحديد القريب مؤقتًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

وفي حوالي الساعة 4:30 صباحًا، تم إخماد الحريق وغادرت الوحدات الأولى مكان الحادث، لكن الموقع لا يزال تحت المراقبة حيث يوجد خطر من احتمال اشتعال خلايا البطارية مرة أخرى، ومع ذلك، فإن تقرير إدارة الإطفاء لم يذكر ما إذا كانت البطاريات قد اشتعلت فيها النيران.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ظهرت رسالة مجهولة المصدر بعنوان "Teslas flambé" على منصة Indymedia تدعي المسؤولية عن الحريق وتقول إن تسلا هي أحد "أبرز أعداء المجموعة".

وقال الجناة المزعومون في رسالتهم: إنه خلال معرض IAA Mobility للسيارات في ميونيخ، “تمكنت جميع أنواع الشركات من عرض سياراتها الرائعة اللامعة في هذا المعرض التجاري الصيفي وتهنئة نفسها على نجاحاتها الاقتصادية في مؤتمرها المكيف… وكل ذلك في حين (تتدمر سبل عيش الكثيرين) بسبب الحرائق التي اندلعت في البرتغال وماوي، وبسبب الفيضانات في سلوفينيا والنمسا.

وعلى المنبر نفسه، الذي يعتبره المكتب الاتحادي لحماية الدستور الوسيط المركزي للمشهد اليساري المتطرف الألماني، بحسب موقع Teslamag.de، نشرت المجموعة رسالة أخرى تحملت فيها مسؤولية تقليص حجم الحزب. إطارات 51 سيارة بورش متوقفة في برلين كعلامة احتجاج ضد شركة صناعة السيارات الألمانية.

وتقدر الشرطة أن الحريق تسبب في أضرار تبلغ قيمتها حوالي 537 ألف دولار (500 ألف يورو)، وتقول إن التحقيق جار حاليًا لتحديد السبب.

المانيا فرانكفورت تسلا تسلا موديل Y Teslas flambé

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

بيان عاجل.. الأرصاد: أجواء حارة ونشاط رياح.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

موضوعات متعلقة

سعر بيجو 408 الجديدة في مصر

لفترة محدودة.. شراء تويوتا كورولا من الخارج بدون جمارك

رينو وبيجو وفورد.. أحدث الأسعار لـ5 سيارات جديدة

تويوتا تكشف عن تفاصيل الجيل التالي من بطاريات السيارات الكهربائية

سعر كيا تيلورايد الجديدة في السعودية| صور

الأغلى في العالم.. شاهد أحدث إبداعات رولز رويس

أفضل سعر لدايو نوبيرا 2 في مصر

5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 140 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بكري يتحدى أحمد طنطاوي: انشر ما يثبت سفرك إلى لبنان لدراسة الماجستير

هدوء حذر يسيطر على سوق الذهب محليا وارتفاع عالميا.. تفاصيل

بالخطوات.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

لذوي الدخل المحدود.. أوبو تطلق هاتف A2 Pro رسميًا

نيمار بديلاً.. تشكيل الهلال أمام الرياض بالدوري السعودي

عاطف الدباح: تطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون تكلف 4 مليارات جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟.. هل يؤدي لكارثة صحية

فيديو

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ