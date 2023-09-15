إحراق 10 سيارات تسلا موديل Y بواسطة مجهولين في ألمانيا| فيديو

دَمَّرَ حريق، اندلع في ساحة انتظار السيارات في منطقة فيشنهايم، في فرانكفورت، بألمانيا، 10 سيارات كهربائية من طراز تسلا موديل Y ، وألحق أضرارًا بـ5 أخرى، في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما يبدو أنه عمل من أعمال المقاومة الاجتماعية، من مجموعة مجهولة، ترى الشركة الأمريكية أنها أحد "أبرز أعدائها"، بحسب وسائل إعلام محلية.

احراق 10 سيارات تسلا موديل Y بواسطة مجهولين في ألمانيا

وقالت إدارة الإطفاء في فرانكفورت: إن مركز التحكم المركزي التابع لها تلقى مكالمة في حوالي الساعة 3:20 صباحًا يوم الثلاثاء تفيد باندلاع حريق في منطقة وقوف السيارات في شارع Waechtersbacher، وامتد الحريق إلى عدة سيارات قبل وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، الذين جاءوا مزودين بحماية خاصة للجهاز التنفسي و5 سيارات إطفاء لدعم عملهم، وتم إغلاق خط السكة الحديد القريب مؤقتًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

وفي حوالي الساعة 4:30 صباحًا، تم إخماد الحريق وغادرت الوحدات الأولى مكان الحادث، لكن الموقع لا يزال تحت المراقبة حيث يوجد خطر من احتمال اشتعال خلايا البطارية مرة أخرى، ومع ذلك، فإن تقرير إدارة الإطفاء لم يذكر ما إذا كانت البطاريات قد اشتعلت فيها النيران.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ظهرت رسالة مجهولة المصدر بعنوان "Teslas flambé" على منصة Indymedia تدعي المسؤولية عن الحريق وتقول إن تسلا هي أحد "أبرز أعداء المجموعة".

وقال الجناة المزعومون في رسالتهم: إنه خلال معرض IAA Mobility للسيارات في ميونيخ، “تمكنت جميع أنواع الشركات من عرض سياراتها الرائعة اللامعة في هذا المعرض التجاري الصيفي وتهنئة نفسها على نجاحاتها الاقتصادية في مؤتمرها المكيف… وكل ذلك في حين (تتدمر سبل عيش الكثيرين) بسبب الحرائق التي اندلعت في البرتغال وماوي، وبسبب الفيضانات في سلوفينيا والنمسا.

وعلى المنبر نفسه، الذي يعتبره المكتب الاتحادي لحماية الدستور الوسيط المركزي للمشهد اليساري المتطرف الألماني، بحسب موقع Teslamag.de، نشرت المجموعة رسالة أخرى تحملت فيها مسؤولية تقليص حجم الحزب. إطارات 51 سيارة بورش متوقفة في برلين كعلامة احتجاج ضد شركة صناعة السيارات الألمانية.

وتقدر الشرطة أن الحريق تسبب في أضرار تبلغ قيمتها حوالي 537 ألف دولار (500 ألف يورو)، وتقول إن التحقيق جار حاليًا لتحديد السبب.