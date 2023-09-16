تشتري iPhone 15 ولا iPhone 15 Pro | مقارنة كاملة

ترقب الملايين حول العالم منذ أيام قليلة الحدث التقني الأبرز للعام وهو إطلاق آبل الأمريكية لسلسلة آيفون 15، والتى تأتى بعدة تغييرات أبرزها منفذ الشاحن من نوع TYPE-C، إلا أن هناك حيرة فى الإختيار اذا كنت تفاضل بين هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15.

يوفر الهاتفان كل المواصفات التى يريدها محبو هواتف آيفون، إلا أن فئة الـ Pro تتميز دوماً عن الفئة العادية، وبالتالى يزداد السعر، لذلك سنقدم فى المقارنة مميزات كل هاتف لنساعدك فى اتخاذ القرار المناسب.

وقبل البدء فى المقارنة يوفر لك iPhone 15 Pro جسد كامل من التيتانيوم، وتحسينات غير مسبوقة فى الكاميرا مع المعالج الجبار، بينما iphone 15 يأتى بنفس الشاشة ومنفذ الشاحن، وكذبك سعر أقل.

التصميم

iPhone 15 Pro

يأتى iPhone 15 Pro بتصميم بالكامل من التيتانيوم، بينما هاتف من اللألومنيوم المعاد تدويره.

iPhone 15

الشاشة

يتشارك الهاتفان في نفس النوعة وكذلك النوتش، ولكن iPhone 15 Pro بحواف أقل، مع معدل تحديث بسرعة 120 هيرتز فى الثانية، بينما شاشة iPhone 15 حوافها أكثر قليلاً وبمعدل تحديث 60 هيرتز فى الثانية.

iPhone 15

الكاميرا

جاء iPhone 15 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 3x.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iPhone 15 Pro

يقدم هاتف iPhone 15 نفس الكاميرا ولكن بدون كاميرا التقريب، وكذلك ميزة التقريب البصري حتى 3x، أى أنه عند التقاط صورة من نوع بورتريه ستكون بالذكاء الإصطناعى وليست من خلال عدسة الهاتف.

iPhone 15 Pro

الأداء

زودت آبل iPhone 15 Pro بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي حالياً، وسيعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت، بينما iPhone 15 مع زر الصامت التقليدي.

iPhone 15 Pro

أما iPhone 15 يأتى بمعالج العام الماضي وهو من نوع Apple A16 Bionic، وهو نفس المعالج الموضوع فى هاتف آيفون 14 برو، ومن ناحية ذاكرة الوصول العشوائية توفر آبل ذاكرة وصول عشوائي رام لهاتفها iPhone 15 Pro سعة 8 جيجابايت، بينما هاتف iPhone 15 6 رام سعة 6 جيجابايت.

البطارية

يحتوى iPhone 15 Pro على بطارية سعة مللى أمبير تدعم الشحن السريع ، بينما iPhone 15 بطاريته سعة 3200 مللى أمبير، أى أن الأول أفضل قليلاً.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro بـ 999 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت، ومتوفر بـ 4ألوان هي الأزرق والأسود والأبيض والرصاصي.

iPhone 15 Pro

بينما iPhone 15 يأتى بسعر 799 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت أيضاً، مع 5 ألوان.

iPhone 15

بكل تأكيد يتفوق هاتف iPhone 15 Pro من ناحية المواصفات، إلا أن عامل السعر يؤيد iPhone 15 الذى يأتى بنفس معالج iPhone 14 Pro، وكلا الهاتفين يشتركان فى معظم المواصفات، لذلك سيكون قرارك بناء على ميزانتيك.