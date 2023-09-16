عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشتري iPhone 15 ولا iPhone 15 Pro | مقارنة كاملة

آيفون 15 و آيفون
آيفون 15 و آيفون 15 برو

ترقب الملايين حول العالم منذ أيام قليلة الحدث التقني الأبرز للعام وهو إطلاق آبل الأمريكية لسلسلة آيفون 15، والتى تأتى بعدة تغييرات أبرزها منفذ الشاحن من نوع TYPE-C، إلا أن هناك حيرة فى الإختيار اذا كنت تفاضل بين هاتفي iPhone 15 Pro  و iPhone 15.

يوفر الهاتفان كل المواصفات التى يريدها محبو هواتف آيفون، إلا أن فئة الـ Pro تتميز دوماً عن الفئة العادية، وبالتالى يزداد السعر، لذلك سنقدم فى المقارنة مميزات كل هاتف لنساعدك فى اتخاذ القرار المناسب.

وقبل البدء فى المقارنة يوفر لك iPhone 15 Pro جسد كامل من التيتانيوم، وتحسينات غير مسبوقة فى الكاميرا مع المعالج الجبار، بينما iphone 15 يأتى بنفس الشاشة ومنفذ الشاحن، وكذبك سعر أقل.

التصميم

iPhone 15 Pro

يأتى iPhone 15 Pro بتصميم بالكامل من التيتانيوم، بينما هاتف من اللألومنيوم المعاد تدويره.

iPhone 15

الشاشة

يتشارك الهاتفان في نفس النوعة وكذلك النوتش، ولكن iPhone 15 Pro بحواف أقل، مع معدل تحديث بسرعة 120 هيرتز فى الثانية، بينما شاشة iPhone 15 حوافها أكثر قليلاً وبمعدل تحديث 60 هيرتز فى الثانية.

iPhone 15

 

الكاميرا

جاء iPhone 15 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 3x. 

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iPhone 15 Pro 

يقدم هاتف iPhone 15 نفس الكاميرا ولكن بدون كاميرا التقريب، وكذلك ميزة التقريب البصري حتى  3x، أى أنه عند التقاط صورة من نوع بورتريه ستكون بالذكاء الإصطناعى وليست من خلال عدسة الهاتف.

iPhone 15 Pro 

الأداء

زودت آبل iPhone 15 Pro بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي حالياً، وسيعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت، بينما iPhone 15 مع زر الصامت التقليدي.

iPhone 15 Pro 

أما iPhone 15 يأتى بمعالج العام الماضي وهو من نوع  Apple A16 Bionic، وهو نفس المعالج الموضوع فى هاتف آيفون 14 برو، ومن ناحية ذاكرة الوصول العشوائية توفر آبل ذاكرة وصول عشوائي رام لهاتفها  iPhone 15 Pro  سعة 8 جيجابايت، بينما هاتف iPhone 15 6 رام سعة 6 جيجابايت.

البطارية

يحتوى iPhone 15 Pro على بطارية سعة مللى أمبير تدعم الشحن السريع ، بينما iPhone 15 بطاريته سعة 3200 مللى أمبير، أى أن الأول أفضل قليلاً.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro بـ 999 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت، ومتوفر بـ 4ألوان هي الأزرق والأسود والأبيض والرصاصي.

iPhone 15 Pro 

بينما iPhone 15 يأتى بسعر 799 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت أيضاً، مع 5 ألوان.

iPhone 15 

بكل تأكيد يتفوق هاتف iPhone 15 Pro من ناحية المواصفات، إلا أن عامل السعر يؤيد iPhone 15 الذى يأتى بنفس معالج iPhone 14 Pro، وكلا الهاتفين يشتركان فى معظم المواصفات، لذلك سيكون قرارك بناء على ميزانتيك.

iPhone آبل iphone 15 Type-C iphone 15 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

موضوعات متعلقة

فئة متوسطة بمواصفات الكبار.. سعر Galaxy S23 Plus فى قطر

سيد الفئة المتوسطة.. أسعار Galaxy S23 فى البحرين

أقوي منافس لـ iphone 15 Pro Max.. سعر Galaxy S23 Ultra فى الإمارات

صفقة مناسبة.. سعر Galaxy S22 Ultra في الكويت

تعرف على سعر Galaxy S21 Ultra فى السعودية

الأفضل على الإطلاق.. سعر Iphone 15 Pro الرسمي في الإمارات

أنيق ولكن بسعر اقتصادي.. سعر Iphone 12 في قطر

اعرف سعر Iphone 14 Plus فى المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

أنهى حياة صديقه بسبب الفلوس.. تفاصيل مصرع راعى أغنام بالبحر الأحمر

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

زيادة أسعار الوحدات.. ماذا يحدث في السوق العقارية وما الوقت المناسب للشراء؟

هل ذنب سيد عبدالحفيظ.. أم صفقات "فشنك"؟| جماهير الأهلي تفتح النار بعد خسارة السوبر الإفريقي.. عقوبات مغلظة للاعبين

بعد خسارة السوبر الإفريقي .. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول الفول.. تفاصيل

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

الفرق بين ارتفاع وانخفاض الكوليسترول في الدم|تفاصيل لا تعرفها من قبل

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ