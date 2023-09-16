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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكري وفاة فؤاد المهندس.. تزوج مرتين وتوفي بسبب أزمة قلبية

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الكبير فؤاد المهندس ، والذى يعد واحد من إعلام الكوميديا فى مصر ، وصاحبة مدرسة خاصة فى مجال التمثيل .

ولد فؤاد المهندس يوم 6 سبتمبر عام 1924,  في حي العباسية , لأسرة مكونة من أب وأم و4 أبناء, نشأ بمدارس العزب التركية التي ساهمت كثيراً في تكوين شخصيته.

كان والده عالم لغوي يدعى زكي محمد المهندس، ولذلك أتقن فؤاد اللغة العربية من خلال أبيه الذي كان صاحب الفضل الأول في تنميةمواهبه الفنية. لتشجيه له دائماً ولدعمه الكبير لموهبته الفنية.

وعند التحاقه بكلية التجارة، إنضم لفريق التمثيل بالجامعة، وشاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني، وأُعجب به في مسرحية "الدنيا على كفعفريت"، فانضم لفرقته المسرحية , إلا أن الريحاني لم يساعده كثيراً، وبعد وفاته إنضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في مطلعالخمسينات، وكانت هذة بدايته مع التمثيل.

تزوج فؤاد المهندس مرتين , أولهم من عفت سرور, وأنجب منها طفلين, أما المرة الثانية كانت من زميلته في المسرح الفنانة شويكار, وقد دام زواجهما أكثر من 20 عام, إلى أن تم الأنفصال بينهما, ولكن على الرغم من ذلك ظلت شويكار الصديقة المقربة من فؤاد المهندس وبجانبه لأخر لحظات حياته, وأيضا تعاونو مع بعض فنياً في العديد من الأعمال مثل مسرحية روحية اتخطفت ومسرحية مراتي تقريبًا، ومسلسل أحلام العنكبوت وفيلم جريمة إلاربع.

 

أشتهر الفنان فؤاد المهندس بحبه الشديد وتعلقه بالمسرح, وعلى الرغم من تقديمه العديد من الأعمال السينمائية, إلى انه ظل يقدم أعمال مسرحية حتى الرقم الأخير, فقد قدم مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة", وهو مصاب بجلطه في القلب.


 

قدم فؤاد المهندس أكثر من 70 فيلما، أبرزها "أرض النفاق، العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم،اعترافات زوج، اقتلني من فضلك، سفاح النساء"


كان لـ فؤاد المهندس العديد من الأغاني التي علقت في أذهان الجمهور، ومن أبرزها "هنوا أبو الفصاد"، و"رايح أجيبالديب من ديله"، و"الراجل دة هيجنني"،  و"قلبي يا غاوي خمس قارات" و"حبيبي يا رقة".

 

أشتهر فؤاد المهندس بحبه للأطفال، وقدم الكثير من الأعمال التلفزيونية أشهرها "فوازير عمو فؤاد" التي كانت تذاع فيشهر رمضان والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وما زالت تعد أيقونة فنية.


 

فؤاد المهندس توفي في 16 سبتمبر عام 2006، عن عمر ناهز 82 عامًا، أثر تعرضه إلى أزمة قلبية حادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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