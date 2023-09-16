مجلس أمناء حياة كريمة تعدد الجهود المبذولة في محافظة بني سويف.. تفاصيل

قالت يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء حياة كريمة، إن محافظة بني سويف تشهد حدثا مميزا للغاية اليوم، فهي تشهد تكليل كافة جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة.



وأضافت يوستيا ثروت، خلا مداخلتها الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تعمل بالتوازي في كافة المحافظات، ولكن الاهتمام بمحافظة بني سويف كان مختلف، حيث تم إقامة وتدشين العديد من المبادرات، مثل مبادرة رد الجميل والتصالح حياة وغيرهم من المبادرات.



واسترسلت: نجحنا في توزيع 800 مشروع تمكين اقتصادي وأكثر من 4000 كرتونة غذائية بالاضافة إلى توزيع 4 طن لحوم، بالتعاون مع مؤسسة الأورمان وأبو هشيمة للخير.

وأكملت: وفرنا ندوات توعوية لطلاب الجامعات، حيث نجحنا في توعية أكثر من 1700 طالب بمبادرة حياة كريمة وأهمية التطوع.