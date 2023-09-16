الحسابات الأكثر متابعة على تويتر في 2023 .. من يحتل الصدارة؟

منذ إنشائه في عام 2006، برز موقع تويتر والذي أصبح الآن يسمي إكس X، كمنصة بارزة لمشاركة الأفكار ووجهات النظر في مشهد الوسائط الاجتماعية الديناميكي، كما عزز الشعور بالترابط من خلال التغريدات والمشاركات الغنية بالمعلومات، مما أدى إلى سد الفجوة بين الأفراد والشخصيات المشهورة.

لذا تشهد الحسابات الأكثر متابعة على تويتر مستويات مذهلة من تفاعل المستخدمين، مما يوضح مدى قوة الاتصالات المبنية على منصة التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من استحواذ إيلون ماسك Elon Musk على تويتر وإعادة تسميته إلى أكس X، تسبب في اضطراب كبير بين قاعدة مستخدميه فيما يتعلق بالتغييرات التي بدأت في كيفية عمل المنصة، إلا أن بعض الحسابات على المنصة لا تزال تتمتع بقاعدة متابعين كبيرة، وخلال هذه المقالة سنوضح لك الحسابات الأكثر متابعة على تويتر.

الحسابات الأكثر متابعة على تويتر في 2023

فيما يلي سنستعرض لك أفضل 10 حسابات ذات أعلى عدد من المتابعين على تويتر في عام 2023، والتي جاءت كالآتي:

1. إيلون ماسك:

ليس من المفاجئ أن مالك منصة شركة تويتر (أكس حاليا)، هو الشخص الأكثر متابعة على تويتر، وذلك بصفته المؤسس المشارك لشركة Tesla، وSpaceX، و6 شركات أخرى ذات أسماء كبيرة، وقد أدى دعمه للعملة المشفرة Dogecoin إلى ظهور العديد من الميمات المضحكة على تويتر، والجدير بالذكر أنه أغنى شخص في العالم بحسب قائمة فوربس للمليارديرات 2023، كما أنه من من أكثر المستخدمين للمنصة ويتابع حسابه حوالى 156.7 مليون متابع.

2. باراك اوباما:

يشتهر باراك أوباما، الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة، بنزاهته وجهوده الدؤوبة، على الرغم من كونه رئيسا سابقا للولايات المتحدة، فهو ثاني أكثر الأشخاص متابعة على تويتر، وهو ما يدل على شعبيته المستمرة، يشارك أوباما أفكاره حول نشاطاته اليومية على تويتر، وغالبًا ما يسلط الضوء على مبادرات مؤسسة أوباما من خلال تغريداته، احتل أوباما المرتبة 48 في قائمة فوربس للأشخاص الأقوياء في عام 2016، وبتابع حسابه أكثر من 131 مليون متابع حول العالم.

3. جاستن بيبر:

جاستن بيبر، المغني الشهير، تلهم عروضه النابضة بالحياة المعجبين بتقليد أسلوبه الغنائي وحركات رقصه وتصنفه كأفضل فنان بين الحسابات الأكثر متابعة على تويتر، منذ بداية حياته المهنية، احتفظ بيبر بقاعدة جماهيرية مخلصة، وقام بتطوير صورته وأسلوبه الموسيقي مع نضجه ليصبح نجمًا عالميا، احتل بيبر المرتبة الثالثة بشكل ملحوظ في قائمة فوربس لـ 100 المشاهير في عام 2017، ويتابع حسابه على تويتر أكثر من 111.7 مليون متابع.

4. كريستيانو رونالدو:

يشتهر كريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم البرتغالي المفعم بالحيوية، بطاقته وتصميمه، وعبر حسابه على تويتر يوحد المشجعين في جميع أنحاء العالم، فهو حساب تويتر الأكثر متابعة بين الشخصيات الرياضية، فإنه يترك بصمته في الأندية الشهيرة مثل يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد، ووفقا لتقديرات فوربس، فإن رونالدو هو الرياضي الأعلى أجرا في العالم في عام 2023، ويتابع حسابه 109.6 مليون متابع حول العالم.

5. ريهانا:

ريهانا، المغنية والممثلة الموهوبة، تبهر المعجبين بمهاراتها الجذابة، فهي نجمة حقيقية ورائدة أعمال في مجال التجميل، وقد دفعتها نجاحاتها العديدة وأعمالها المزدهرة في Fenty Beauty إلى النجومية على تويتر، مما جعلها خامس أكثر الأشخاص متابعة على تويتر وهي واحدة من أصغر المليارديرات في أمريكا، ويتابع ريهانا على تويتر 108.2 مليون شخص حول العالم.

6. كاتي بيري:

حصلت كاتي بيري، المغنية والممثلة الأمريكية ذات الشخصية الجذابة، على مكانتها في صناعة الترفيه من خلال التفاني والعمل الجاد، بصفته نجم بوب مشهور، يقف بيري بين الأشخاص الذين لديهم أكبر عدد من المتابعين على تويتر بلغ عدد متابعينه 107.1 مليون متابع.

7. تايلور سويفت:

أظهرت تايلور سويفت، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية، مواهبها المتعددة الأوجه وشغفها العميق بالموسيقى، ساهمت براعتها ككاتبة أغاني ومؤدية في زيادة شعبيتها الهائلة، وباعتبارها واحدة من نجوم البوب ​​البارزين في العالم، فقد اكتسبت واحدة من أكبر عدد متابعي تويتر على مر السنين بعدد متابعين بلغ 94.3 مليون متابع.



8. ناريندرا مودي:

ويعكس الحضور المؤثر لرئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي على تويتر دبلوماسيته الاستباقية وجهوده في التواصل العالمي، نظرا لكونه مستخدما متمرسا منذ عام 2009، يعد ناريندرا مودي الشخصية الأكثر متابعة على تويتر في الهند، يعرض حسابه الحملات السياسية والمناقشات حول التحديات التي تواجهها الهند وتحديثات حول العلاقات الدولية، ويتابع حسابه حوالي 91.7 مليون متابع.

9. دونالد ترامب:

واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الزعيم الخامس والأربعون للولايات المتحدة، حظرًا على تويتر لمدة عامين بسبب انتهاكات السياسة، ومع ذلك، ظل عدد أتباعه على تويتر قويا، وهو معروف بتغريداته غير المفلترة وتصريحاته المثيرة للجدل، يستمر تواجد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في جذب الانتباه وإثارة المناقشات على المنصة، لذا يتابع حسابه أكثر من 87 مليون متابع.

10. ليدي غاغا:

ليدي غاغا، ممثلة ومغنية وكاتبة أغاني أمريكية متعددة المواهب، تحتل المرتبة العاشرة من بين أكثر الحسابات متابعة على تويتر، تشمل تغريداتها تحديثات موسيقية ومساعي تمثيلية ومبادرات من قبل مؤسسة Born This Way Foundation، ويتابع حسابها أكثر من 83 مليون متابع على تويتر.