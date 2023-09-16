صحف الإمارات|"كوب 28" نقطة انطلاق في مستقبل الطاقة النظيفة .. منصة رقمية للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة

الإمارات ترفض ربط المنظمات الإراهابية بالأديان السماوية

تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين في ليبيا

وزير الاقتصاد الإماراتي يزور الصين وهونج كونج

مساعدات أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، الضوء على عدد من الملفات والقضايا الهامة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي نستعرضها في التقرير التالي.

أبرزت صحيفة "البيان" بيان الإمارات في مجلس الأمن الذي أدلى به محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والذي أكد على رفض ربط الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش، بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أو الجنسيات، أو الأعراق، ودعت لعدم الانسياق خلف سرديات هذه الجماعات التي تشوه الأديان وتسعى لاستغلالها لتحقيق مآربها الظلامية.

وفيما يتصل بالأزمة التي تحيق بليبيا، نشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا يكشف عن تضاؤل فرص العثور على ناجين في أحياء مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا، بعد العاصفة دانيال التي ضربت البلاد الأحد الماضي.

وأوضحت "البيان" أنه في ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا، لكن في آخر حصيلة، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق "الأربعاء" أن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات. أما المفقودون فبالآلاف، وفق مصادر عدة، بينها الصليب الأحمر الدولي.

ومن "البيان" إلى صحيفة الاتحاد التي تحدثت عن المساعدات الأمريكية العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا، بحسب تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التي أوضح فيها أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، حيث تدرس واشنطن شحن منظومات صواريخ تكتيكية يمكنها التحليق على ارتفاع 300 كيلومتر أو منظومات صواريخ موجهة متعددة الإطلاق يصل مداها إلى 70 كيلومترا مجهزة بقنابل عنقودية، أو المنظومتين معا، إلى أوكرانيا.

وفي الشأن المحلي، قالت صحيفة "الاتحاد" أن الإمارات استطاعت على مدار سنوات طويلة، التوسع في استثمارات ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً وعالمياً، واكتسبت تجارب رائدة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، ولديها رؤية طموح في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى أن مؤتمر المناخ "كوب 28" المقرر عقده في الإمارات في نوفمبر من العام الجاري 2023 ينتظر أن يكون نقطة انطلاق نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والعمل المناخي على المستوى العالمي.

وأبرزت صحيفة الوطن تهنئة بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايدا، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، إلى رؤساء دول السلفادور وكوستاريكا وغواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس بمناسبة ذكرى استقلالهم.

وفي الشأن الاقتصادي، نشرت "الوطن" تقريرا بشأن زيارة وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إلى الصين وهونج كونج والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة بما يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح مسارات جديدة للمستثمرين للاستفادة من فرص الاقتصاد الجديد .

بينما تحدثت صحيفة "الخليج" عن اعتزام الإمارات إطلاق منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة، لتتمكن من استخدامها في إبلاغ المجتمع الدولي عن احتياجاتها الإنسانية على نحو عاجل وفعال.

وجاء هذا الإعلان أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن "صون السلم والأمن الدوليين: النهوض بالشراكات بين القطاعين، العام والخاص، في المجال الإنساني".