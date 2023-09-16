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منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

صدى البلد

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مهمة خلال زيارته لقرية سدس الأمراء في بني سويف. 

زخلال هذه الكلمة، أعلن الرئيس عددًا من القرارات الهامة التي ستؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين. وفي هذا التقرير، سنقوم بتحليل مضمون كلمة الرئيس والقرارات التي أعلنها.

 

 رسالة الرئيس

بدأ الرئيس كلمته بالترحيب بالحضور وأشاد بالشعب المصري، الذي وصفه بأنه أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة. 

وأكد الرئيس على أنه يعتبر أمن واستقرار مصر هما أولويته القصوى، وأنه يعمل بجد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تأتي نتيجة الأزمات العالمية.

 

 القرارات الهامة

 

ثم تحدث الرئيس عن القرارات الهامة التي ستسهم في تحسين أوضاع المواطنين. تضمنت هذه القرارات:

 

1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيهًا,بدلا من "300" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال.

 

2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه, بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

 

3. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 

4. زيادة الفئات المالية المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات , وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

 

5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه, بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

 

6. سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

 

7. مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف عبء صغار الفلاحين والمزارعين, ، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

 

8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, بحد أقصى نهاية 2024. 

توجيهات الرئيس

 

 أشار الرئيس إلى أنه يرى أن الشعب المصري هو البطل والقوة الدافعة للتنمية والتقدم. وأكد على أن جودة حياة المواطن ورفاهيته هما هدفه الأسمى. وأشاد بقدرات المصريين على التفكير الإبداعي والابتكار.

 

 

وفي الختام، أكد الرئيس على أهمية الوحدة والتلاحم بين المصريين، وأن مصر ستظل دائمًا مركز التلاقي والوحدة. وختم كلمته بتحية لمصر، وشعبها، والدور الكبير الذي يلعبونه في بناء مستقبل أفضل للوطن.

 

كما إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته لقرية سدس الأمراء تحمل رسالة إيجابية ووعدًا بتحسين أوضاع المواطنين، وهذه القرارات تعكس التفهم العميق لاحتياجات الشعب المصري واهتمام الحكومة برفاهيتهم ورفع مستوى المعيشة.

الرئيس الشعب المصري مصر المواطنين القرارات الأقتصادية الإعفاء الضريبي المعاشات

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