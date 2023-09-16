تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية خاصة بشأن ما انتشر في الفترة الأخيرة من أنباء عن ظهور ما يسمي بعاصفة التنين، وذلك بعد انتهاء الإعصار دانيال، والذي تسببت في خسائر كبيرة في اليونان وليبيا.

وقيل إنه المتوقع أن تعود عاصفة التنين خلال فصل الخريف، بعد 4 سنوات من آخر ظهور لها في أكتوبر 2019.

كما تشير التوقعات إلى أن معدل الأمطار سيكون أعلى هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

فيما تشهد البلاد أجواء حارة ونشاطا للرياح، بحسب ما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، وذلك فى ظل التغيرات المناخية وعدم استقرار حالة الجو خلال الفترة السابقة حيث تأثرت بعض المناطق بالإعصار دانيال التي ضربت ليبيا.

وتسبب الإعصار دانيال في خسائر عديدة في الأرواح في ليبيا، حيث أعلن الهلال الأحمر الليبي، الخميس، عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

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