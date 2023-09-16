6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

إجراءات عاجلة من التعليم

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية خاصة عن اقتراب عودة الدراسة فى المدارس وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن جميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية، ترفع درجة الإستعداد حاليا، لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.

وقال إنه تم تفعيل جميع الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

كما شدد على الإلتزام بالزي المدرسي الموحد في جميع المدارس ، حرصاً على الإنضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن معينة.

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم إقامة معارض ( أهلاً مدرستى ) للأدوات المدرسية

وقال إنها ستكون بأسعار مناسبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بكل المدارس، لتخفيف ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها.

وأكد على الانتهاء من أعمال الصيانة والدهان والتشجير ورفع الرواكد والمخلفات بمعظم المدارس و إزالة الإشغالات من أمام المدارس حرصاً على سلامة الطلاب، ودعى الله أن يكون العام الدراسي الجديد سعيدا وموفقا على الجميع.



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