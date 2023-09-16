برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تعكس شعوره بالمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان أن كل قرارات الرئيس السيسي

تمس جميع فئات الشعب بداية من الموظفين والذين سيستفيدون من زيادة العلاوة من الموظفين فى كل قطاعات الدولة حتى أصحاب المعاشات.

كما أوضحت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموظفين سيستفيدون أيضا من رفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة الإعفاء الضريبى ، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية الرئيس السيسي وشعوره بالمواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرارات الرئيس تستهدف رفع المعاناة عن كل المواطنين ، مشيرة إلى أنها قرارات جاءت فى وقتها ونشكر الرئيس عليها ، حيث أن الرئيس هو إنسان يشعر بما يشعر به المواطن.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.