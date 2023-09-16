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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استثنائي .. 5 أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد مباراة ولفرهامبتون

محمد صلاح - Gettyimages
محمد صلاح - Gettyimages

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصارا صعبا على مضيفهم ولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح صنع هدفين وساهم في الثالث، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الرابع تواليًا في الموسم، وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بصفة مؤقتة.

حتى ولو لم يسجل “مو”، إلا أنه واصل تحطيم وتحقيق الأرقام القياسية والمميزة، وفي هذا التقرير، نستعرض بعض الأرقام التي سجلها صلاح بعد مباراة ولفرهامبتون.

– صار محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، بـ 63 صناعة، متفوقًا على الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي صنع 61 هدفًا.

– أصبح محمد صلاح أول لاعب يساهم في هدف على الأقل في أول 5 مباريات لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بموسم، منذ جون بارنز الذي حقق ذلك الإنجاز في موسم 1990-1991.

– وصل “مو” للمساهمة التهديفية رقم 200 بين تسجيل وصناعة مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، وهو ثاني لاعب فقط في تاريخ النادي الذي يحقق ذلك الإنجاز بعد ستيفن جيرارد، كما صار ثاني أسرع لاعب يصل لذلك العدد من المساهمات مع فريق واحد، بعد الفرنسي تييري هنري مع أرسنال.

– تمكن صلاح من تحقيق مساهمة تهديفية واحدة على الأقل في آخر 11 مباراة له ببطولة الدوري الإنجليزي 

– أصبح صلاح رابع لاعب فقط يصنع هدفًا على الأقل في 5 مباريات متتالية خارج الأرض مع فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، والأول منذ جيرارد ديلوفيو مع واتفورد قبل 8 أعوام.

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