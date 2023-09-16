الشوط الأول.. وست هام يتقدم على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقدم وست هام يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف وست هام جاء في الدقيقة 35 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيمس وارد براوس من الجهة اليمنى، ليتقدم أصحاب الدار في الشوط الأول.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.

وتُقام المباراة على ملعب لندن الأولمبي، معقل فريق وست هام يونايتد.