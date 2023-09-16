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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي

فلاهوفيتش - AFP
فلاهوفيتش - AFP

فاز فريق يوفنتوس على نظيره لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح الصربي دوشان فلاهوفيتش، التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، أعقبه زميله فيديريكو كييزا بهدف ثان في الدقيقة 26.

وسجل الإسباني لويس جارسيا الهدف الأول لـ لاتسيو في الدقيقة 64، لكن فلاهوفيتش عاد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67، مهديًا إياه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس لـ 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.

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