مانشستر سيتي يهزم وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على مضيفه وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف وست هام جاء في الدقيقة 35 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيمس وارد براوس من الجهة اليمنى، ليتقدم أصحاب الدار في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استطاع البلجيكي جيريمي دوكو تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 46.

وأحرز البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 76 من متابعة للتمريرة المُسقطة الرائعة من جوليان ألفاريز.

وأكد النرويجي إيرلينج هالاند انتصار مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 15 نقطة منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط في المركز السادس.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.